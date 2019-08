(VIDEO) Joven que estaba en barbería dice fue utilizado por DNCD para llevar droga al negocio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MONTECRISTI.- El joven que se encontraba cortando el cabello en la barbería donde una fiscal y agentes de la Dirección Nacional de Drogas (DNCD) hicieron un allanamiento, dijo que fue utilizado para llevar drogas al negocio.

Jun Manuel Disla explicó que fue abordado por un tal “Mengañito” y que éste le dijo que se subiera a un vehículo donde estaban la fiscal Lissette Núñez y los agentes de la DNCD y que ahí le dieron 100 pesos para que fuera hacerse un corte de pelo y una caja de fósforos con dos tabacos de marihuana para que los colocara en la peluquería.

Aseguró que dentro del carro le dijeron que cuando ellos lleguen al establecimiento iban a colocar más sustancias prohibidas en los zafacones.

“Cuando me están recortando ellos se tiraron y yo suelto la caja (caja de fósforos) para que no me agarren con ella y ellos trataron de poner más en los zafacones”, narró Disla.

Añadió que el incidente de la barbería estaba planeado y que la fiscal Núñez es cómplice de todo lo que pasó en el lugar.

Responsabiliza a Núñez y a los agentes de cualquier cosa que le pase a él y a su familia.

El allanamiento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la peluquería, ubicada en el municipio de Villa Vásquez, en el mismo se observa cómo los agentes bajaron la guardia tras enterarse que todo estaba siendo captado.

Por este caso el Consejo Superior del Ministerio Público suspendió hoy este domingo temporalmente de sus funciones a la fiscal Carmen Lisset Núñez, que supervisaba a los policías sospechosos de colocar la droga.

