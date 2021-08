(VIDEO) Joven emprendedor cuenta cómo pasó de ligar cemento a convertirse en humorista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El joven humorista Milán Pérez, conocido artísticamente como “Yo Mimito”, contó cómo pasó de trabajar ligando cemento a convertirse en humorista en plena pandemia de la Covid-19, proyecto que está aún en desarrollo y poco a poco se acerca más a ser una realidad gracias al “esfuerzo” y el apoyo de sus allegados.

“Yo trabajaba en una planta cementera y en un momento en el que estaba full trabajo me surgió la idea de hacer un video, uno de mis compañeros me grabó y al final del video no tenía que decir pues dije ‘te lo dice yo mimito’, y ya cuando salí en la tarde todo el mundo me llamaba así”, respondió Pérez ante la pregunta de cómo surgió su nombre.

Pérez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el comunicador Daniel Pujols, en el programa “Pujols Contigo”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 23:04).

Explicó que luego de verse obligado a no trabajar por la pandemia se dedicó a vender mascarillas para así financiar su proyecto de humorista e iniciar a realizar contenido para subirlo a las plataformas digitales.

“Con algo de dinero que puede conseguir fui haciendo 10 mascarillas, 15 y así, siempre debiéndole algo a la modista que me las realizó”, expresó.

Dijo que se encuentra enfocado en su proyecto, e incluso ya ha recibido apoyo de varios de sus allegados, resaltando que con el trabajo duro todo se puede lograr.

