(VIDEO) José Dantés tilda de “entreguistas” a redactares contrato fideicomiso Punta Catalina

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, calificó de “entreguistas” a las personas que redactaron el contrato del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, tras asegurar que se está poniendo en manos de terceros el activo nacional más valioso.

“Desde mi punto de vista muy particular, luego de haber leído el contrato yo me atrevo a decir que quienes lo redactaron para mí son los Pedro Santana del siglo XXI, son entreguistas de un activo nacional del pueblo en manos de terceros sobre los que el Estado no tiene ningún control”, expresó.

Dantés Díaz realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Domingo Jiménez, Richard Medina y Nelson Navarro en el programa “Agenda Ciudadana”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 24:30).

El dirigente político declaró que su partido no critica el fideicomiso como tal, sino los términos establecidos en el contrato y en ese sentido recomendó al presidente Luis Abinader, crear una ley que regule la administración de los fideicomisos públicos.

Aseguró que aunque se ha querido vender al país que el fideicomiso Punta Catalina no privatizará la planta, las cláusulas del contrato hacen que este represente una enajenación a un bien estratégico del Estado.

“La deuda que subsista tiene que pagarse y eso se paga del patrimonio fideicomitido o que si en esos treinta años la planta y todos sus activos ascienden a un valor de $5,000 millones de dólares y la gestión acarreó deudas de $4,500 millones, lo que va a decir que pagando las deudas sobran son $500 millones, toma Estado eso es lo que te corresponde, y la planta va a ser de los acreedores de la deuda”, expuso.

Explicó que una vez realizado el contrato del fideicomiso, el Estado dominicano no va a tener un control sobre la operatividad de la Central Termoeléctrica, asegurando que el comité técnico designado tiene la autoridad para sustituir la Fiduciaria Reservas en cualquier momento, sin la necesidad de explicar causa o justificación alguna.

“Es por esto que los argumentos que han querido presentar de que no hay problema será del Estado, porque la fiduciaria es del banco, si, pero en el contrato se está facultando al comité técnico a que en cualquier momento pueda sustituir a esa fiduciaria y mañana puede ser fiduciaria Luis Abinader o de cualquier tipo”, externó.

Relacionado