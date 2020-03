(VIDEO) JCE y OEA suscriben acuerdo para auditoría sistema voto automatizado

View this post on Instagram

El presidente de la Junta Central Electoral (@juntacentral), Julio César Castaños Guzmán y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, suscriben un acuerdo este lunes, en el cual la entidad internacional se compromete a realizar una auditoría sistema de voto automatizado empleado en las suspendidas elecciones del 16 de febrero.