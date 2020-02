(VIDEO) JCE fija elecciones municipales para el 15 de marzo, con el voto manual

View this post on Instagram

JCE dispone elecciones municipales sean realizadas el 15 de marzo; eliminan uso voto automatizado EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (@juntacentral), decidió este lunes que las elecciones municipales serán reprogramadas para el próximo domingo 15 de marzo. La información fue ofrecida en rueda de prensa por el secretario general del órgano electoral, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, quien explicó que estos comicios extraordinarios se utilizarán boletas físicas, eliminando de así el uso del voto automatizado. Espiñeira reiteró, al leer una proclama, “que los 3,849 cargos municipales a elegir serán los mismos en el Distrito Nacional y los 157 municipios a nivel nacional. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord #RDdecide2020