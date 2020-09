VIDEO: Jared Walsh pega su primer grand Slam y da la victoria a los Angelinos

EL NUEVO DIARIO, Anaheim (California, EE.UU.).- El primera base Jared Walsh pegó el primer grand slam de su carrera, durante una cuarta entrada de siete anotaciones, que lograron los Angelinos de Los Ángeles en el partido que ganaron este lunes por 8-5 a los Vigilantes de Texas.

El receptor Max Stassi tuvo un sencillo de dos carreras en el último partido en casa de la quinta temporada con marca perdedora de los Angelinos (24-31), que han ganado 12 de los últimos 18 encuentros luego de llevarse tres de cuatro contra los Vigilantes.

Walsh extendió a 13 partidos consecutivos pegando de hit cuando descifró el lanzamiento que le hizo Kyle Gibson (2-6) y mandó la pelota por detrás de la valla del jardín central.

