(VIDEO) Irving regresa a la cancha para ayudar en victoria de Nets contra Pacers

EL NUEVO DIARIO. – Kyrie Irving regresó a la cancha tras más de 30 partidos sin jugar por su negativa a vacunarse contra la covid-19 y contribuyó en la noche del miércoles a la victoria de los Brooklyn Nets sobre los Indiana Pacers por 121-129., informaron este jueves medios deportivos.

PACERS 121 – NETS 129

El base Irving aportó a su equipo en su regreso 22 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y un tapón. Pero el mejor de los Nets fue Kevin Durant con 39 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y un robo.

Los más acertados de los Pacers fueron Domantas Sabonis, con un triple doble de 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, y el sustituto con contrato de 10 días Lance Stephenson, con 30 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias.

22 points for Kyrie Irving in his season debut, helping lead the @BrooklynNets comeback! pic.twitter.com/z0XsJvsr5v

— NBA (@NBA) January 6, 2022