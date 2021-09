(VIDEO) Invita a las personas a dejar “huellas bonita por la vida y ser agradecidas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diseñadora de modas y estilista de celebridades Claudia Zuleta consideró que el éxito está ligado a lo que es el agradecimiento e invitó a la gente a empezar a dejar “huellas bonitas” en su paso por el mundo y a agradecer por cada momento de su vida, asegurando que con esa práctica la persona sentirá gran satisfacción y podrá acostarse feliz en las noches.

“A veces el ser humano dice ‘es que yo me merezco, yo necesito’, disfruten lo que hagan disfruten en donde están porque créanme que hay cosas peores, disfruten y agradezcan”, manifestó.

Zuleta emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 02:54).

La estilista consideró como algo importante el tomarse un momento de cada día para agradecer a Dios por todo, incluso por los momentos de dificultades y asimismo, agradecer al prójimo desde el corazón y no desde la necesidad.

En tal sentido, manifestó que las personas no pueden marcar su vida desde la necesidad ni dar para poder recibir, indicando que cuando se hacen las cosas por interés “no van a funcionar igual”.

“¿Tú sabes cuando hay carencias? cuando das las gracias por decirlas, cuando tú das las gracias porque te conviene, ‘dejarme hablarle a esta persona porque me conviene, déjame darle un regalo porque necesito de esa persona’”, explicó.

Durante la entrevista, Zuleta también sugirió que haya más unión entre las personas y realicen menos críticas negativas, especialmente en el escenario de las redes sociales, al tiempo en que indicó que no es justo que tomen las plataformas digitales para dañar a otros.

“No se llenen de veneno, eso es veneno hacia ustedes, si ustedes están criticando a una persona que tiene luz, que está viviendo su vida, que está disfrutando, créanme que no les va a entrar nada de eso porque están desde su vida propia y no están mirando críticas, tratemos de no hacerle daño a nadie”, recomendó.

Para saber un poco más sobre lo que comentó Zuleta te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

