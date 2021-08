(VIDEO) Integrantes de “Esto no es radio” en el ojo del huracán y acusados de xenófobos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los integrantes del programa radial “Esto no es radio” están en el ojo del huracán y han sido acusados de xenófobos, luego de que este martes emitieran algunos comentarios sobre el grupo musical surcoreano BTS, que algunos fanáticos consideraron “racistas”, “xenófobos” e “irrespetuosos”.

“Se hacen cirugías plásticas para parecerse a personas de América del Norte pero mezcladas con rostros asiáticos”, manifestó Hony Estrella, mientras que Ariel Santana sostuvo que BTS es como una religión que practicaban las jóvenes y describió grupo como “la versión china de los Backstreet Boys”, Pedro Casals dijo que los jóvenes “escuchaban esta canción sin entender lo que decían sus ídolos”.

Ante esto fans del K-pop han publicado varios cortes del espacio radial, propiedad de Santiago Matías, e hicieron tendencia los hashtag “Esto no es radio xenofóbico”, “Stop Asian Hate’” y “Xenophobia is not humor”.

es en serio?? hasta cuándo van a seguir con su xenofóbia de porquería?. no saben el significado de respetar?. disfrazar el racismo y xenofóbia en "humor" no es gracioso. no crean que se ven geniales hablando mal de un grupo que#EstoNoEsRadioXenofobico pic.twitter.com/KDTyn0K6K2 — TAELY;⁷ KTH1¹¹⁸ (@Elymin136) August 17, 2021

BTS es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013 bajo la compañía Big Hit.​ Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico.

Relacionado