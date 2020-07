(VIDEO) Infectólogo Clemente Terrero: Comisión COVID-19 no ha dado pie con bola

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El infectólogo Clemente Terrero opinó este martes que la Comisión de Alto Nivel para el Manejo del COVID-19 en la República Dominicana no ha hecho su trabajo, bajo el alegato de que no han logrado aplanar la curva de contagio ni elaborado un plan preventivo efectivo.

“La comisión que designaron no ha dado “pie con bola”, porque uno, no logró disminuir la curva de los infectados y no ha hecho un plan para estar un paso adelante ante la situación, sino que siempre actúan de forma reactiva”, precisó el galeno.

Asimismo, aseguró que hasta que no se realice un trabajo adecuado por parte de los organismos designados para el manejo de la pandemia y establezcan las personas aptas para el puesto, la curva de casos estaría muy lejos de aminorar.

“En esa comisión pusieron a personas improvisadas, que no conocen la realidad de República Dominicana y que nunca han manejado epidemias ni pandemias, pero por ser de élite la pusieron sin importar que no sabía nada y eso ha sido una gran falla”, expresó.

Terrero ofreció estas declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota, Rafael Zapata y Paul Maldonado, en el programa El Nuevo Diario AM, que se trasmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Reafirmó que el sistema de salud sí está colapsado pero de manera parcial, pero según dijo, le falta muy poco para su colapso total.

El infectólogo sugirió que tal y como han hecho en otros lugares, se cierren las provincias y localidades más afectadas ya que de lo contrario la enfermedad se va a propagar aún más y acarreará consecuencias muy negativas para el país.

“Hay que necesariamente apretar otra vez y cerrar todo, esto no puede seguir así suelto en banda, porque tendrá graves consecuencias”, dijo.

Criticó que al principio de la pandemia no se cerrará el país dos semanas por 24 horas como había sugerido, no se aumentara las pruebas y no se realizara un plan de contingencia por localidad, técnico, de monitoreo y seguimiento de casos, para si tener un control de los mismos.

Sugirió que se construya una verdadera comisión que tenga el interés, disposición y compromiso de hacer el trabajo que se conlleva en esta pandemia.

Respecto a la cifras que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cardenas da en los boletines, dijo no creer en estas y esté en total desacuerdo con los casos emitidos ya que aseguró que no se hacen las cantidades de pruebas necesarias y por ende las cifras mencionada no son las cantidades reales.

“Si hay 1,000 contagiados y solo se hacen 400 pruebas, los resultados obtenidos no serán los reales porque se estaría dejando a fuera a 600 personas contagiadas y eso es lo que pasa en el país”, finalizó.

