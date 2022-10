(VIDEO) Hugo Beras garantiza “la gente verá prendido Teleférico de Los Alcarrizos en diciembre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, expresó que los nuevos 10 corredores de autobuses que pretenden poner a circular en Santo Domingo estarán listo para esta misma fecha del año siguiente, porque es un compromiso que ha adquirido, y sobre todo, es un mandato del presidente Luis Abinader que van a cumplir al 100%.

“El Teleférico de los Alcarrizos estará listo en diciembre de este año, ustedes lo van a ver prendido en diciembre de este año, el Teleférico de Santiago estará listo en el año 2023 y el monorriel de Santiago estará listo en abril del año 2004”, sumó.

El director del Intrant emitió sus comentarios al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, indicó que la extensión del Metro de Santo Domingo estará listo para el primer trimestre del año 2024, y el sistema integrado de transporte estará en funcionamiento el próximo año, así como el sistema semafórico inteligente del gran Santo Domingo.

También dijo que están trabajando para que el primer trimestre del año entrante estén listos los cambios viales que sean necesarios y con micro simulación se va a establecer dónde y cómo deben ir las vías.

“Todos esos proyectos están en ejecución, aquí uno no está en campaña ni en ofrecer, es en ejecución de proyectos que el presidente Luis Abinader lo tiene sumamente claro y aquí yo te garantizo que en materia de tránsito, de transporte y en materia de seguridad vial aquí la historia será muy diferente”, expresó.

Sostuvo que tiene el ampáyer a su favor, refiriéndose al presidente Luis Abinader, por lo que se le hace mucho más fácil poder desarrollar los planes que tienen en materia de transporte.

“Parquéate Bien”

Al hablar del plan piloto “Parquéate Bien”, Beras consideró que el buen vivir de todos no puede verse afectado por una situación de demanda de una persona o un negocio en particular que no tenga estacionamientos suficientes.

“Solo en el Polígono hay 13 espacios de parqueos que son privados, de gente que ha invertido en el tema y están quebrados, incluso, donde se está haciendo el piloto que agradecemos mucho la colaboración de ese parqueo que está en la avenida Tiradente esquina Max Enrique Ureña, estaba ahí no lo creamos nosotros, pero estaba vacío”, añladió.

En ese orden, manifestó que la gente tendrá que entender que en la calle no puede estacionarse a menos que se permita porque sino tendrá que pagar por el espacio.

