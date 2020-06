(VIDEO) Hospital Marcelino Vélez da alta médica paciente 200 recuperada por COVID-19

View this post on Instagram

El hospital Marcelino Vélez Santana dio alta médica a la paciente número 200 recuperada del COVID-19, una señora de 54 años de edad, que junto a otras nueve personas, vencieron la guerra contra la enfermedad. La paciente logró superar el coronavirus luego de permanecer por más de tres semanas recibiendo atenciones en el centro hospitalario.#elnuevodiariord