(VIDEO) Hospital General Las Colinas en Santiago ya no alojará pacientes con coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.-A través de un video un hombre hasta el momento no identificado informó este miércoles que estaban siendo retiradas del Hospital General Las Colinas en Santiago, las camas que se habían instalado en el lugar para atender a pacientes positivos al COVID-19.

En el audiovisual se observa a un personal no identificado retirando las camas y montándolas en camiones.

El centro de salud privado, que aún no ha sido inaugurado, había sido alquilado por el Estado dominicano para atender allí pacientes afectados de coronavirus pero de acuerdo a fuentes no oficiales, el Gobierno central ya no usará ese centro debido a que no llegó a un acuerdo económico con los propietarios del mismo.

Mientras el Hospital Metropolitano de Santiago, informó través de un comunicado que no cuentan con más capacidad en la unidades de aislamiento para internamiento, intensivos y emergencias, que requieren los pacientes infectados por coronavirus.

Anuncios

Relacionado