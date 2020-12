(VIDEO) Hijo de Euclides Gutiérrez Félix califica de “generalito” y “ursupador” al general Máximo Báez Aybar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El hijo del dirigente político del partido de la Liberación Dominicana (PLD) Euclides Gutiérrez Félix, Pedro José Gutiérrez, calificó este jueves como “generalito” y “ursupador” al exvocero de Policía Nacional, el general Máximo Báez Aybar.

Las pronunciaciones de Pedro José se producen luego de que hace tres días durante un despliegue policiaco-militar, llevado a cabo en Santo Domingo Este, encabezado por el general de brigada Báez Aybar, fueron detenidos dos primer teniente que laboran con el mayor general Gutiérrez, por violentar el toque de queda.

“Ese es un usurpador de la autoridad que ahora anda publicando en los medios mentiras. El tiene una pandilla en la Policía en Santo Domingo Este que viven quitándole los vehículos a los ciudadanos, quitándoles los motores y secuestrándolos por tres días, violando la ley”, declaró Gutiérrez a través un video.

Asimismo, informó que los miembros de su institución que fueron detenidos estuvieron apresados por tres días, violando la ley que dispone que los detenidos por violentar el toque de queda deben permanecer apresados durante un período de 24 a 48 horas.

“Ahora yo le digo a el que si nosotros supuestamente estamos falsificando, porque no viene y desmantela esta institución. ¿Tu sabes por qué no la desmantelas? Porque tu tienes un compinche con Juan Ramón Disla que si es un falseador, y te lleva dinero y porque le tiene una fabrica de carnetizar”, prosiguió Gutiérrez en su alocución.

En ese sentido, el mayor Gutiérrez hizo un llamado de atención al Báez Aybar en aras de no cualquierizar la policía municipal, y llamó a no “perseguirlo” y no seguir “jodiendo”, así como a no “abusar” de su calidad de general de brigada, a y no tomar decisiones como si fuera un “juez” o un “fiscal”, así como a recordar que “los uniformes de la policía son civiles”.

Gutiérrez concluyó sus declaraciones solicitando al presidente de la República, que los uniformes policiales deben ser utilizados para dar paz a la ciudadanía, y no permitir que en que se “prive” de militares para “usurpar funciones”.