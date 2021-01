(VIDEO) ¿Habrá mentido?: Revelan que El Alfa todavía no ha adquirido el vehículo de lujo Bugatti

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El artista urbano El Alfa “El Jefe”, quien este pasado lunes encendió las redes sociales luego de publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde se le ve junto al vehículo de lujo marca Bugatti, pudo haber no adquirido el carro deportivo.

De acuerdo a las declaraciones de un agente para la marca de lujo en un dealer de Miami ,quien aseguró en el programa radial puertorriqueño “Molusco y los Reyes de la Punta” que “todavía El Alfa no ha comprado el carro”, se puso en duda la presunta y costosa compra del intérprete de “A correr los Lakers”.

El agente, de nombre Álvaro, dijo que el Enmanuel Herrera, nombre de pila del artista, sí estuvo viendo el modelo de Bugatti, un auto de lujo de color rojo y negro considerado el más rápido del mundo y que oscila a más de $100 millones de pesos. “Están viendo los carros, él pasó a verlo”, explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Alfa El Jefe TE AMO DIOS (@elalfaeljefe)

Aunque no se ha adquirido el vehículo, el dembowsero tiene las intenciones de tener este carro de lujo, pero, hasta el momento, todavía no lo ha comprado o quizás no han culminado las negociaciones, de acuerdo a lo explicado por el agente.

Asimismo el Álvaro aprovecho para explicar el proceso de compra y reveló que “no es tan fácil, pues son vehículos limitados”.

“Mira, se debe ordenar, pues son piezas de arte. Del Bugatti Chiron solo se han fabricado unas 500 unidades, quedan unos 150 espacios disponibles para configurarlos. Solamente se configuran y la entrega se hace alrededor de un año”, explicó.

Siguió contando que todos los carros son diferentes porque son diseñados y configurados al gusto del cliente. Reiteró que un cliente no puede llevarse un carro del showroom, sino que debe pedirse.