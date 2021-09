(VIDEO) ¡Gran tesoro! Youtubers encuentran videojuegos valorados en 100K dentro de casa abandonada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un par de youtubers realizaron el descubrimiento de sud vidas tras encontrar en una casa abandonada y cerrada por 20 años una colección de videojuegos que se presume posee un valor de unos $100,000 dólares, debido a los títulos raros y clásicos que hayaron dentro de cajas cubiertas por tierra y hojas secas.

Ambos jóvenes, quienes sólo se identificaron como Aimee y Korbin, y que no quisieron revelar sus apellidos, filmaron en video la travesía del descubrimiento dentro de la casa deshabitada.

Entre los cartuchos encontrados, estaban los de consolas de PlayStation 3, PS1, PlayStation 2, Xbox y Nintendo GameCube, al igual que revistas orientadas al mundo gamer.

El canal donde los youtubers colgaron el video del descubrimiento, fue llamado por los jóvenes como Cheap Finds Gold Mines, donde además se ve que revenden los artículos que obtienen.

Entre los títulos que fueron hallados por los youtubers se encuentran una edición limitada de Resident Evil 4, la cual estaba con un mando en forma de motosierra.

Igualmente, se toparon con una edición de The Legend of Zelda: The Wind Waker, entre otros títulos, los cuales aún conservaban su cierre adhesivo original de fábrica.

Según lo que se puede ver en el video, los jóvenes tuvieron que abrirse paso entre cientos de escombros, cajas, basura y mobiliario destruido y abandonado, para luego poder dar con los videojuegos.

