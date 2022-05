(VIDEO) Gran Figura 220 llega dando corriente y siendo “la para” en distintos estilos musicales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista dominicano residente en Nueva York, “Gran Figura 220”, se encuentra en República Dominicana promocionando uno de sus más recientes sencillos, “Somos la Para”, y aseguró que, aunque la canción es un drill, un estilo poco escuchado en la República Dominicana, está teniendo una buena aceptación en el país.

“Me gusta hacer de todo, yo no me limito, cuando me escuché en ese tema pregunté ¿y ese soy yo cantando?, porque es un flow, entonces yo tengo drill, rap y quiero hacer un corrido”, manifestó.

Puntualizó que, aunque se dedica a la música urbana, es un artista “completo” y está abierto a distintos estilos musicales, por lo que ahora está interesado en grabar un corrido, género musical mexicano.

“Gran Figura 220” fue entrevistado por las comunicadoras Laurie Peña y Paloma de la Rosa, en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 24:40).

“Yo escuché el corrido y quedé fascinado porque lo escuché en Medellín, Colombia, creo que era un corrido de Lenny Tavárez, ese hombre levantaba la copa, se agarraba el pecho y de verdad que fue bien chulo”, expresó.

Al hablar del momento en que tomó la decisión de iniciarse en el mundo artístico, contó que desde niño le gustaba componer para descargar sus frustraciones y no fue hasta seis años atrás que decidió dedicarse al género urbano.

“A las canciones que yo escribo le pongo mucha confianza, cada vez que yo compongo le meto todo el corazón y yo quiero que la canción cause un impacto, que la gente se sienta identificada”, manifestó.

Además, indicó que desde joven estuvo muy influenciado por la música del rapero y compositor puertorriqueño Tego Calderon, quien fue una gran inspiración para él desde sus inicios.

También expresó que le gustaría realizar colaboraciones con distintos artista del género urbano dominicano como los raperos “Lápiz Conciente”, “Nino Freestyle”, “Musicólogo El Libro” y “Rochy RD”, último a quien le envió buenas vibras por el proceso de investigación que atraviesa, al estar acusado de agresión sexual contra una menor de edad.

