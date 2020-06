(VIDEO) Gonzalo y Margarita delinean programas sociales ejecutarán de ganar Presidencia 

View this post on Instagram

Presidencia El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Gonzalo Castillo(@gonzalo2020rd ) y su compañera de boleta vicepresidencial, Margarita Cedeño(@margaritacdf ), presentaron este viernes parte de las propuestas sociales que desarrollarán en su gobierno, a partir del 16 de agosto de ganar las elecciones, “para brindar solidaridad y apoyo a los sectores que más lo necesitan, a fin de que la prosperidad y el bienestar lleguen en los próximos cuatro años a más hogares”. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord