(VIDEO) Gonzalo: “Avión que traerá ayuda a RD ya partió a China”

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Gonzalo Castillo, informó este miércoles que partió desde Miami con destino a China un avión de su empresa Helidosa, donde se traerá la ayuda anunciada ayer para combatir el coronavirus. Castillo se comprometió a iniciar la entrega de 15 mil pruebas para detectar el coronavirus, certificadas por la Comunidad Europea, además de 500 mil mascarillas y 500 mil pares de guantes. #elnuevodiariord