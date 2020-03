(VIDEO) Gobierno reitera pruebas por COVID-19 serán cubiertas por la seguridad social

View this post on Instagram

El ministro de la Presidencia(@presidenciard ), Gustavo Montalvo reiteró que las pruebas para diagnosticar a un paciente con COVID-19 serán cubiertas por la seguridad social. " Toda persona que necesite y tenga indicada esta prueba PCR, la tendrá cubierta por la seguridad social, sin tener que pagarla de su bolsillo. Otra importante medida tomada el día de hoy es que el Ministerio de Salud(@saludpublicard ), IDOPPRIL y SISALRILRD, han alcanzado un acuerdo para cubrir las pruebas del coronavirus a todos los que la necesiten", destacó el funcionario.