(VIDEO) Gobierno deposita en el Congreso Presupuesto Complementario

El Ministro de Hacienda Donald Guerrero depositó este sábado en el Senado el Presupuesto Complementario ascendente a la suma de RD1,578 millones para completar el presupuesto de la Junta Central Electoral (@juntacentral), en virtud de las fallidas Elecciones celebradas el 15 de febrero de este mismo año. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord