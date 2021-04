(VIDEO) Geanilda Vásquez hace llamado a ministros y directores para que reciban a los compañeros de partido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ministra sin cartera de la Presidencia, Geanilda Vásquez, hizo un llamado a sus colegas ministros y a los directores de Gobierno para que tengan más apertura a la gente y saquen un día para recibir a los compañeros de partido, quienes dijo también son dirigentes políticos y trabajaron para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegara al poder.

“Me siento muy orgullosa de la gestión que están haciendo cada uno de ellos, y yo sé que para ser eficiente a veces hay que dejar cosas de lado, pero hay que sacar un día para atender a los compañeros, para usted pasar manos, para usted explicar, cada quien ponga un día para hablar con la gente porque esa es nuestra base de sustentación”, expresó.

Vásquez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Dugueslin Santana y Edward Ramírez, en el programa Enfrentados, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 31:54).

Aclaró que los ministros no pueden dedicarse solo a recibir a los compañeros de partido, porque si lo hacen no podrán realizar el trabajo para el cual están llamados, pero al mismo tiempo, indicó que “deben sacar un tiempo para atender a los dirigentes perremeístas que tienen a su vez muchas personas a su cargo”.

“Un presidente municipal, provincial o nacional, es un presidente y tiene la responsabilidad de otras personas a las que dirige y nosotros tenemos que ver eso entonces, hay que respetar su dignidad, a veces lo que quieren es desahogarse”, expresó.

Mencionó que hay algunos de los funcionarios que no reciben a los compañeros, porque llegaron a sus cargos con la visión de que los demás dirigentes políticos que forman parte del PRM no son igual que ellos.

“Hay gente que tampoco los recibían cuando estábamos en la oposición, porque hay personas que no tienen esa visión de que el compañero es un dirigente igual que usted, que está a su nivel”, expresó.

Agregó que los funcionarios de Gobierno han estado muy agobiados con la situación de la pandemia, pero a la vez, reiteró el llamado a sus colegas para que tengan un acercamiento con la gente porque “esa es la base de sustentación del partido”.

“Nosotros tenemos que tener apertura, explíquele a la gente por qué tú no has podido resolver y ya, la gente se va diciendo ‘bueno no me resolvió, pero me atendió, me puso asunto’, es dedicarle ese tiempo al que hizo posible que tú estés donde estás, porque no se nos puede olvidar eso”, añadió.