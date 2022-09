(VIDEO) Fuerza del Pueblo resalta tiene más mujeres que el PLD y PRM en su alta dirección 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) aseguró este lunes, que se ha convertido en la organización política con más mujeres en su alta dirección, con 21, siendo aprobado en la reunión ordinaria de la Dirección Central de este lunes la integración de 20 nuevas compañeras, más que en el PLD donde son 8 y más que el PRM que son 12 en la actualidad.

La Fuerza del Pueblo realizó su segunda asamblea ordinaria de la Dirección Central, donde Omar Liriano, miembro de la Dirección Política y secretario de comunicaciones, leyó la resolución mediante la cual se proponía ampliar a 64 la membresía de la alta dirección partidaria, para incluir 20 mujeres.

Sobre este tema el presidente de la organización, Leonel Fernández, dijo que se había logrado un elemento importante que les preocupaba al alto organismo del partido, la presencia de las mujeres en la Dirección Política.

De igual manera, Fernández también dijo que tienen perspectivas reales y que están viendo en el terreno como avanza la organización.

“Hoy salimos de aquí fortalecidos, con mejor ánimo, a sabiendas de que tenemos perspectivas reales. No somos ilusorios, no construimos fantasías, no creemos en utopías, estamos viendo en el terreno como la Fuerza del Pueblo avanza”, expresó.

Al referirse a la actual gestión gubernamental, Fernández dijo observar la ineficacia del Gobierno por donde quiera.

Recordó que el domingo en Puerto Plata, habló sobre la promesa hecha por algunos funcionarios de la actual gestión.

“Cuando vamos a Azua, el tema es que el director del INDRHI fue hace un año a arreglar las bombas de los canales de riego y todavía no terminan de colocarlas y eso se repite en cada sitio. Promesas incumplidas, que se va a construir la carretera del Ámbar, pasan dos años y no quieren hablar de eso; que van a desarrollar el polo turístico de Pedernales. “Todas promesas incumplidas, crean entonces ilusiones perdidas, que solo se rescatan con la esperanza de la Fuerza del Pueblo”, sostuvo.

