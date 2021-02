(VIDEO) Fiscal se vuelve “gato” durante audiencia judicial por Zoom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- Un fiscal de condado se ha vuelvo viral en las redes sociales luego de participar de una audiencia virtual a través de Zoom y su cara saliera con un filtro de gato, lo cual causó confusión en el hombre de avanzada edad y risas entre sus colegas.

El peculiar incidente ocurrió durante una audiencia judicial virtual que se realizaba en el estado de Texas, en los Estados Unidos.

Rod Ponton, es el abogado que se volvió tendencia en redes sociales, y quien no comprendía lo que había sucedido con su rostro, asegurando que el incidente ocurrió debido a que su hermana era la que había utilizado su computadora antes.

“Señor Ponton creo que tiene un filtro de gato activado en su configuración”, le dice el juez durante la audiencia.

Ponton se escuchaba un tanto preocupado por el incidente mientras la imagen del felino simulaba sus gestos mirando de un lado a otro.

“No sé como quitarlo, mi asistente está aquí conmigo y está intentando removerlo”, expresó el confuso fiscal.

Ponton dijo que podían proseguir con la audiencia indicando a los presentes en el encuentro virtual que “estoy aquí, los escucho, pero no soy un gato”.

Luego de transcurrir unos cuantos minutos desde el inicio de la videoconferencia, el personal que asistía a Ponton logró desactivar el filtro y pudo regresar nueva vez a la normalidad.

“No importa si me vuelvo viral por esto, con tal de que la gente se alegre en estos momentos que vivimos”, dijo Ponton durante una entrevista con The New York Times.