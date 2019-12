(VIDEO) Fallece en Santiago seguridad que fue herido con un block por desconocidos para asaltarlo

View this post on Instagram

para asaltarlo EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Falleció este jueves un agente de seguridad de un establecimiento de comida rápida luego de que desconocidos lo golpearon con un block en la cabeza para asaltarlo. El occiso fue identificado como Andrés Gutiérrez laboraba como seguridad en el establecimiento Kentucky Fried Chicken de la avenida 27 de febrero. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord