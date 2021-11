(VIDEO) Exhortan a madres y padres dominicanos vacunar sus hijos mayores de cinco años con Sinovac

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La gastroenteróloga Anny Mambrú y el abogado Jesús Colón exhortaron a las madres y los padres de la República Dominicana a que lleven sus niños de cinco a 11 años de edad a inocularse contra la COVID-19 con Sinovac, para ayudar a paliar la situación de salubridad en la que está envuelta el país y que los ciudadanos de territorio nacional puedan continuar volviendo poco a poco a la normalidad.

“Esa es una noticia importante porque nuestras escuelas que ya tienen docencia presencial en algunos puntos del país se han visto afectadas por pequeños brotes del Covid y han tenido que suspender la presencialidad en las escuelas, entonces esto permite ir poco a poco a la normalidad en la parte educativa”, manifestó Colón.

Colón y Mambrú externaron sus sugerencias luego de comentar que el Ministerio de Salud Pública, tras sostener una reunión a puertas cerradas con la Sociedad de Pediatría y otros especialistas de la salud, aprobó esta semana la aplicación de la vacuna Sinovac contra el coronavirus a los niños desde cinco a 11 años de edad.

Los profesionales emitieron sus comentarios durante su participación en el programa “Comentario Estratégico”, el cual conduce junto a la comunicadora Nilda Alaniz, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 10:20).

Colón expuso que las personas desde que nacen son inoculadas contra distintas enfermedades como la varicela y el polio, y no se ha determinado que las vacunas hayan afectado el desarrollo del individuo.

Mambrú secundó lo dicho por el jurista, alegando que la vacuna es el método que se utiliza desde el punto de vista médico y científico para controlar justamente las epidemias y pandemias, además de ayudar a lo que es la prevención de enfermedades.

“El Ministerio de Salud Pública dio fe y testimonio de que es confiable, de que podemos utilizarlas en nuestros infantes, entonces vamos arriba porque ¿vamos a seguir en el mismo círculo vicioso?”, expresó Mambrú.

Mambrú mencionó que regularmente el infante no tiene síntomas tan importantes como podría presentar un adulto, no obstante, insistió en que los padres accedan a inocular a los niños, porque hasta el momento no hay otra forma de paliar la situación generada por el coronavirus.

