(VIDEO) Exempleados exigen pago de prestaciones laborales a la alcaldesa de Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. – Exempleados del Ayuntamiento de Monte Plata, protestaron este viernes en la parte frontal del cabildo en demanda de sus prestaciones laborales.

A través de un audiovisual se quejaron de que llevan casi un año en espera del pago de sus prestaciones al ser supuestamente desvinculados por la alcaldesa de ese municipio, Altagracia Herrera de Brito (Altagracita).

“Hace un año que me cancelaron y no me han dado mis prestaciones, soy una mujer enferma, no tengo ni que comer, no tengo nadie que de nada”, expresó Margarita de los Santos, una de los protestantes.

Mientras, Mercedes Leticia Fabián dijo que fueron cancelados desde el cinco de mayo del 2020 y que, el cabildo había quedado en entregarle el dinero a los 90 días pero que hasta la fecha no les han entregado nada.

En tanto, Santos Beltrán Ramírez indicó que están exigiendo el pago de las prestaciones laborales que por ley le corresponde.

“Le exijo al presidente de la República, la Comisión de Ética y Administración Pública para que vengan aquí a exigir que nos paguen nuestras prestaciones”, dijo Beltrán Ramírez.

Algunos de los manifestantes expresaron que son de avanza edad, por lo que temen no poder encontrar trabajo.

Finalmente instaron a la alcaldesa Herrera de Brito, a realizarles el pago lo más pronto posible.

