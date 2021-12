(VIDEO) Evangelista llama a dominicanos amar sin condición ni discriminación

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Anderson Núñez hizo un llamado a las personas a amar sin condición, ni discriminación, asegurando que la esencia de Dios es amar sin preferencias ya que, según su versión, ve diamantes donde muchos visualizan lo inservible.

“Jesús te miró cuando nadie te vio, entonces tú no puedes mirar a nadie, entonces tú pones condición, no, él bebe romo yo no me puedo juntar con él, ¡mentira!, predica el evangelio, no seas tu seducido por el mal, seduce con el bien, eso se llama amor sin condición”, indicó.

Núñez externó sus valoraciones mientras conducía el programa “Cristianos en Confianza”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 06:28).

Aseguró que es importante que las personas no discriminen a la hora de predicar el evangelio, tras considerar que Dios no excluye a sus hijos cuando fallan, sino que ayuda a quienes lo aclaman sin mirar su posición social o económica.

“Hemos traído lo humano a la iglesia, a Dios nadie lo corrompe, el sistema se puede corromper, pero el Dios mío no pierde su esencia a pesar de que los humanos quieran manipular la esencia de Dios”, comunicó.

Asimismo, manifestó que un cristiano puede pedir avivamiento o salvación si no ama de manera incondicional, por lo que llama a las personas a no “dejarse usar por el enemigo” poniendo condiciones para hacer el bien.

“Hay gente que tiene una oratoria excelente, pero cuando tienen que acabar a alguien con su boca o troncharle el camino, ellos se dejan usar del enemigo”, aseveró.

