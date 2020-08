(VIDEO) Espaillat afirma orden ejecutiva firmada por Trump reduce beneficios de desempleo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat sostiene que la orden ejecutiva firmada este sábado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reduce los beneficios de desempleos, no incluye los cheques de estímulos, recorta el Medicaid y el Social Security, no provee asistencia para el pago del alquiler, y no brinda los recursos para educación ni para seguir combatiendo la pandemia de coronavirus.

Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el distrito 13 de Nueva York, aseguró que hace 12 semanas la Cámara aprobó la Ley Héroes, que pondría dinero en los bolsillos de los trabajadores con una segunda ronda de pagos directos a familias de $1,200 por persona y $1,200 por niño, hasta $6,000 por hogar.

Además, nuevas medidas de protección de nómina para mantener a 60 millones de trabajadores conectados con sus trabajos y extendería los pagos semanales del seguro de desempleo de $600 hasta el próximo diciembre.

Espaillat reveló que la Ley Héroes también establecerá un “Fondo de Héroes” de $200 mil millones para garantizar que los trabajadores esenciales reciban un pago por riesgo.

Dicha ley también incluye $100 mil millones de dólares para asistencia de emergencia en el pago del alquiler, apoyos que son críticos para inquilinos y propietarios de viviendas para evitar desalojos; y un aumento significativo para los cupones de alimentos y las ayudas para las ciudades y estados.

Después de 12 semanas de aprobar la Ley Héroes en la Cámara de Representantes, han muerto 70 mil personas por la Covid-19, porque el Senado y la Casa Blanca no han actuado, precisó Espaillat.

Personas conocedoras de las leyes constitucionales sostienen que Trump no tiene jurisdicción para emitir esta orden ejecutiva, ya que la Constitución de EE.UU. es muy clara y deposita el derecho presupuestario en manos del Congreso. Analistas interpretan esta acción de Trump como una movida política de desesperación.

El congresista de origen dominicano dijo que el Senado debe aprobar la Ley de Héroes y el presidente firmarla.

“Ya es tiempo, el pueblo norteamericano, las familias están desesperadas por seguir recibiendo sus $600 dólares semanales, y las familias que tienen problemas con sus alquileres atrasados necesitan asistencia para no quedar desamparadas”, precisó.

Asimismo, las ciudades y estados deben recibir la ayuda que se merecen para no verse al borde de la bancarrota; necesitamos aumentos en los cupones de alimentos y fortalecer el Medicaid y el Social Security. Esas son las medidas importantes que el gobierno federal debe tomar para ayudar a la ciudadanía que enfrenta una pandemia sin precedente, concluyó Espaillat.

Relacionado