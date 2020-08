(VIDEO) Es oficial: Alcaldía de Cotuí extenderá toque de queda a 24 horas solo los fines de semana

View this post on Instagram

Las autoridades municipales de Cotuí anunciaron este viernes de manera oficial la entrada en vigencia este próximo lunes 17 de agosto de una serie de medidas a tomar para evitar la expansión del COVID-19, entre las cuales se encuentran un cierre total por 24 horas de las actividades comerciales, sociales y laborales los fines de semana y a partir de las 2:00 de la tarde para los días de semana. Esta medida estaba pautada para iniciar mañana sábado de manera total, pero la fecha fue pospuesta para el lunes debido a solicitudes de variación por sectores del comercio, entre ellas la del el presidente de la Cámara de Comercio de Cotuí, Francis Jose, quien solicitó que los días de semana sean extendido a partir de las 5:00 de la tarde, pero apoyando que la medida sea implementada los fines de semana.