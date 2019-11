VIDEO: Envían a juicio a Cristian Casablanca tras no llegar acuerdo de manutención

View this post on Instagram

Cristian Casa Blanca (@cristiancasablancaoficial), rehúsa hablar con la prensa tras su salida del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional donde acudió a la audiencia por la supuesta falta de pago de la pensión de una hija suya. Adrián Donato Salcedo Rosario, nombre de pila del conocido numerólogo, fue intimado el pasado viernes pagar los atrasos de la pensión de su hija de once años, a quien alegadamente hace un año y tres meses no le entrega la manutención que mediante sentencia judicial está obligado a pagar a la menor. #elnuevodiariord