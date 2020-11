(VIDEO) Enoli Paredes: Decían que me iba a lesionar rápido, pero siempre confié en Dios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Enoli Paredes, lanzador de Grandes Ligas con el equipo de los Astros de Houston , expresó este jueves que muchas veces escuchó cómo le decían a su entrenador que se iba a lesionar y que no aguantaría mucho, a pesar de tener buena soltura y brazo, razón por la cual aseguró que esto nunca le afectó, que fue perseverante y que siempre mantuvo la frente en alto “porque confiaba en Dios”.

“Hice más de 30 try out, le decían al entrenador frente a mí muchas veces que tenía buen brazo y buena soltura, pero que con mi peso el brazo no me aguantaría y que me lesionaría rápido, pero eso nunca me afectó, no me hicieron bajar la cabeza, siempre confíe en Dios y el es que tiene la última decisión”, aseveró.

Paredes, de 25 años de edad, firmó en octubre del 2015 con la organización de los Astros por un bono de a penas $10,ooo dólares, demostrando que su interés por estar en la gran carpa trascendía su interés monetario y reflejaba más su interés de poder demostrar su talento.

Los lanzamientos de paredes han sido destacados por expertos en la materia, ya que los mismos alcanzan las 94 a 97 millas, en la recta de cuatro costuras y con un slider y curva que han sido bien pulidos por el dominicano.

El oriundo de El Limón, en Samaná, emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los cronistas deportivos Ramón Estévez y Ricardo Rodríguez, en el programa Deportes en Línea, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 14:51).

La anhelada firma

Paredes contó que en sus inicios como jugador ocupaba la posición de campo corto y que luego de conversar con su familia hizo la transición a lanzador y pudo firmar con 19 años.

“Me enfoqué para la firma, yo pacté a los 19 años, con unas 137 libras, un poco difícil porque aquí es difícil después que pasas de 16 o 17 años, pero siempre confié en Dios, no me rendí”, puntualizó el lanzador.

Igualmente, dijo que se trasladó a la provincia La Romana, donde permaneció por espacio de seis meses, donde fue a Houston y recibió la primera oferta.

“Le dije al entrenador que tomara esa oferta, yo lo que quería era firmar, yo quería la oportunidad de estar dentro, porque sabía lanzar, y con la ayuda Dios iba a caminar rápido y así fue”, explicó Paredes.

El lanzador agregó que quiso asegurar la primera oferta ya que “quería ayudar a mi mamá, y porque estaba seguro de mi talento”.

Ambiente Familiar

En lo referente al ambiente familiar, dijo que creció con mucha incidencia beisbolera debido a que su padre jugó como profesional, dos tíos y cuatro de sus primos también eran peloteros.

“Nací con eso en la sangre, mi padre cuando estaba muchachito me llevaba a los estadios, crecí en un ambiente de béisbol. Cuando fui creciendo me hablaron, me dijeron que tenía buen brazo para ser lanzador y que podría conseguir la oportunidad”, reveló Paredes.

Asimismo, dijo que a partir de ese momento comenzó a ver el béisbol de otra forma, buscando siempre la oportunidad para poder ser firmado por un equipo.

Sobre Fernando Rodney

Al referirse a la figura de su Fernando Rodney, oriundo de Samaná, Paredes dijo que cuando era más joven veía sus juegos y se quedaba sorprendidos al ver a la estrella desde el montículo.