(VIDEO) En este Día de Corpus Christi, Julito Hazim insta a la población a creer en Dios y a vacunarse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En ocasión de celebrase este jueves el Día de Corpus Christi, el comunicador Julito Hazim, aprovechó para instar a la población dominicana a depositar su confianza en Dios, debido a la actual situación que enfrenta el país ante el aumento de contagios de covid-19, y exhortar a las personas que todavía no han recibido la vacunación, que asistan a los centros a inocularse contra el virus.

“Yo no quiero exhortar a nadie que no tenga creencia, pero yo creo que la situación de ahora como va, lo único que procede es que este pueblo le deje eso a Dios porque no hay otra forma de resolver esto. El problema es que nadie tiene una solución”, declaró el también doctor.

En tanto, sobre el coronavirus, que hasta el día de ayer de acuerdo a los informes diarios emitidos por el Ministerio de Salud Pública, ha cobrado la vida de 3,637 personas en el país, Hazim manifestó que a su consideración, la única solución es una “vacunación masiva”, y a pesar de que no quiere utilizar el término “obligar” entiende que estamos “camino a eso”.

“La gente no entiende. No quiero entrar en lo de ‘obligar’ a vacunarse, pero estamos camino a eso”, señaló.

“MASIVA OFENSIVA” DE VACUNACIÓN

Sobre la vacunación, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció este martes que el gobierno desarrollará una masiva ofensiva de vacunación contra el covid-19 a partir de este jueves, y que la misma involucrará a todos los funcionarios de su administración.

El anuncio fue hecho por el primer mandatario durante una reunión con directores de medios de comunicación en el Palacio Nacional, donde precisó que los operativos estarán centrados en el Gran Santo Domingo y la provincia San Cristóbal, donde se han incrementado los casos de contagios en los últimos días.

El proceso de inoculación se desarrollará desde las 8:00 la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

“Se le facilitara transporte a aquellas personas que viven distantes para que puedan llegar a los centros de vacunación más cercanos a ellos para que no se quede ni una sola persona sin vacunar”, expresó más tarde el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera.

