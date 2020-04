(VIDEO) Embarazada en recinto de aislamiento: “si no me mata el coronavirus, lo hará el sucio”

View this post on Instagram

Joven embarazada, identificada como Ninibeth Vargas Arias, narra la situación que vive luego de ser repatriada junto a unos 50 dominicanos más desde Cuba a República Dominicana. Dice que en el apartamento donde están, no hay agua en los baños, tampoco potable para tomar y que hay muy poca higiene. #elnuevodiariord