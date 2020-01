(VIDEO) Embajador dominicano en China habla del estado de cinco estudiantes están en Wuhan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El embajador dominicano en China, Briunny Garabito, informó el día de ayer que cinco jóvenes dominicanos que estudian en la provincia de Wuhan se encuentran en perfectas condiciones, sin que hayan presentado síntomas de estar afectados por el coronavirus que ha ocasionado más de 130 muertos en el país asiático.

“Los cinco están en perfecto estado de salud, gracias a Dios, solamente uno de ellos presentó un cuadro de gripe pero está en cuarentena, pero ya fue descartado de que tiene el virus. Los cinco están muy bien, nosotros estamos dándoles seguimiento permanente a ellos”, aseveró Garabito.

El diplomático ofreció las declaraciones al ser entrevistado vía telefónica por el elenco de periodistas que conforman el programa radial El Sol de la Mañana, que se transmite de lunes a viernes a través de la emisora Zolfm 106.5.

Asimismo, indicó que tres de ellos viven en un departamento y se encuentran con todas las dotaciones y medidas de prevención de lugar, mientras que otro vive solo debido a que finalizó sus estudios, y el quinto tiene su residencia en la Universidad Tecnológica de Wuhan.

“Lo que estuvimos haciendo en una primera fase era tratar de evacuarlos, pero la provincia como ustedes saben fue completamente cerrada en cuarentena por temas de prevención del gobierno de China”, sostuvo Garabito.

Igualmente, expresó que para sacar a los estudiantes dominicanos del país había que solicitar un permiso del gobierno asiático, pero las recomendaciones tanto gubernamentales como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fueron que estos permanezcan tranquilos en Wuhan.

“Para sacar a los estudiantes había que solicitar un permiso del gobierno chino, pero las recomendaciones del gobierno de China como de la OMS, es que si están en perfecto estado de salud y en un lugar con toda la prevención por el bienestar de ellos y de otras personas es mejor que permanezcan tranquilos en Wuhan”, resaltó el diplomático dominicano.

Al ser cuestionado sobre la cantidad de dominicanos en China, Garabito respondió que hasta el momento hay sesenta dominicanos registrados en la embajada dominicana en el país asiático, de los cuales unos treinta y dos son estudiantes distribuidos en diferentes centros académicos del país.

“Hasta el momento hay unos 60 dominicanos, de los cuales 32 son estudiantes que están en diferentes centros académicos, los demás son personas que están trabajando para empresas particulares y otros son dependientes”, afirmó el embajador.

En ese orden, aseguró que se ha establecido una comunicación con ellos y que se ha estado en contacto permanente con los que están registrados, a través de comunicados y temas oficiales de prevención.

Garabito también explicó cómo es el proceso a seguir para que los dominicanos en China puedan salir del país ante el brote de coronavirus que afecta a la provincia de Wuhan.

“Para salir hay un proceso, deben estar en cuarentena durante catorce días antes de que se produzca su salida, luego como de ahí no hay un vuelo internacional que salga, porque todo está bloqueado no están llegando, tendrían que salir por tierra y la ciudad más cerca es Wnang, ahí tendrían que tener el permiso de esa ciudad lo cual no es un problema, pero tendrían que permanecer otra cuarentena más para de ahí salir a otro destino”, reveló el miembro del cuerpo diplomático dominicano.

