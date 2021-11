(VIDEO) El dominicano Karl Towns anota 28 puntos en la victoria Timberwolves

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El pívot estadounidense-dominicano Karl-Anthony Towns consiguió 28 puntos y 10 rebotes en el cuarto triunfo consecutivo de los Minnesota Timberwolves tras imponerse a domicilio (96-110) a los New Orleans Pelicans., informaron este martes medios deportivos.

Towns, que jugó 35 minutos, anotó 10 de 21 tiros de campo, incluidos 2 de 6 triples, y 6 de 8 desde la línea de personal. Además de repartir dos asistencias, recuperó un balón, perdió tres y puso un tapón.

El escolta Anthony Edwards anotó 13 de sus 18 puntos en la segunda mitad y el ala-pívot Jarred Vanderbilt, quien llegó al partido con promedio de cinco puntos, igualó su mejor registro de la temporada con 16 tantos y también consiguió un doble-doble al capturar 11 rebotes.

.@KarlTowns fakes out his defender then makes his way to the rack! #NBA75

Watch the NBA on NBA League Pass

👉 https://t.co/BuSAn2YHYf pic.twitter.com/za4LI9F1a5

— NBA Philippines (@NBA_Philippines) November 23, 2021