(VIDEO) El desahogo de un chef restaurantero en medio de la pandemia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alberto Jiménez, chef profesional y propietario del restaurante Piano, se desahogó este viernes al explicar la situación actual de muchos de sus colegas del sector culinario que, ante la pandemia, se han visto en la obligación de cerrar sus puertas, por lo que exhortó a los ciudadanos a colaborar, aunque fuere consumiendo comida para llevar.

“Los que nos ayudan al final del día son ustedes mismos, consumiéndonos, pidiendo su delivery, pidiendo su take out, literalmente nosotros estamos necesitando de la ayuda de ustedes para poder subsistir”, aseveró Jiménez en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Aunque algunos alegan que “la salud de los clientes y trabajadores es lo primero”, ciertamente los locales que siguen cocinando a duras penas tienen ingresos para pagar facturas fijas.

Hay establecimientos que durante la cuarentena se mantuvieron abiertos para ofrecer un servicio asistencial, y, otros, para obtener algún ingreso, aunque según la cantidad, no vale la pena desde el punto de vista económico.

“Como saben, a partir de este martes el Gobierno implementó el toque de queda y empezó a limitarnos a nosotros los restaurantes, con el tema del delivery take out”, recordó Jiménez, e hizo referencia a la carta enviada hoy al Gobierno por más de un centenar de propietarios de restaurantes demandando medidas “urgentes” a fin de paliar los efectos económicos “de la extrema crisis” que atraviesan.

Igualmente, sostuvo que existen locales de comida que implementan la modalidad de terrazas como medida de precaución y de higiene para evitar la aglomeración de personas.

Recomendó a la personas que no se sienten seguros de asistir a los restaurantes, a utilizar los pedidos take out o deliverys, aunque sea una vez a la semana, como forma de poder ayudarles para poder sobrevivir con sus negocios.

“El punto es que empiecen a pedir a los restaurantes, nosotros ahora mismo estamos limitados, con el take out o delivery solo le enviamos nuestra experiencia, ya no está el ambiente, la música, el piano, los mozos, y ahí se pierde casi todo”, enfatizó.

Jiménez indicó que la situación actual es un tema muy difícil y que existe mucha incertidumbre debido a la pandemia, ya que asegura que esto no va a durar o terminarse en tan solo 45 días.

“Ahora mismo estamos necesitando de ustedes, la industria gastronómica está sufriendo mucho ahora mismo, a nivel mundial y lo que me compete en mi país”, dijo.

El chef resaltó que realiza el video, para hacerles saber a los clientes sobre lo que viven los restaurantes durante estos momentos de crisis económica que vive el país debido a la situación sanitaria por el COVID-19.

“Recuerden que los restaurantes favoritos de ustedes dependen de ustedes, ya hay muchos que han cerrado, y probablemente habrá más, estamos tratando de que no cierre nadie, su apoyo es agradecido y muy valioso”, finalizó.

