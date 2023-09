(VIDEO) Economista “derrumba” argumentos del Gobierno sobre buen desempeño económico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y dirigente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Víctor Manuel Peña, consideró que el desempeño que ha tenido la economía dominicana en los tres años de Gobierno del presidente Luis Abinader no ha sido halagador, en virtud de que en un momento determinado se habrían exagerado las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

“El desempeño económico en estos tres años es muy cuestionable, no solo porque el crecimiento del PIB no ha estado claro en este Gobierno, sino porque el crecimiento de la inflación, debido a razones externas e internas, ha estado por las nubes en este tiempo de desgobierno”, expresó.

Asimismo, el economista sostuvo que se está ante una situación delicada porque mientras los bancos centrales de Europa y Estados Unidos están subiendo las tasas de interés, en el país está bajando. debido a un exceso de liquidez, producto producto de una política expansiva que se ha estado aplicando desde hace unos meses.

Peña fue entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Osvaldo Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde señaló, además, que el problema del desempleo se ha agigantado en la economía dominicana, tanto en el sector formal como en el informal.

(Ver programa).

“Con esas bajas en las tasas de interés, las pasivas y las activas, los que busca es precisamente activar el crecimiento de la economía, pero ya los organismos internacionales ha dicho que el crecimiento no será mayor de 2.5 o 3 %, no de 4 % como ha planteado el Banco Central”, sumó.

Cierre de frontera

Peña también habló sobre las consecuencias económicas que dejará al país el cierre indefinido de la frontera dominico-haitiana, y aseguró que las mismas serán negativas para el comercio entre ambas naciones.

Indicó que desde el año 2022 República Dominicana ha estado exportando hacia el otro lado de la isla alrededor de 1,000 millones de dólares, pero a pesar de ver detenidas las exportaciones, sostuvo que el más afectado con esta medida será Haití, ya que es una nación con niveles extremos de pobreza.

“El cierre definitivo de la frontera no procede, y nunca debió haber ese gran despliegue de la fuerza militar porque no estamos abocados a tener una guerra con Haití”, sumó.

Elecciones presidenciales

El dirigente de la Fuerza del Pueblo consideró que en las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2024 habrá un relevo político que estará representado por el doctor Leonel Fernández y la organización partidaria que dirige.

“En caso de que el asunto no se decida en la primera vuelta de acuerdo a lo que miden las encuestas bien hechas, habrá una segunda vuelta y ahí no hay manera de que Leonel no gane las elecciones presidenciales”, expresó.