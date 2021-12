(VIDEO) Economista asegura Gobierno central no tiene ningún mérito en estabilidad económica de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y director de la Dirección Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ysrael Abreu, sostuvo que el actual Gobierno no puede exhibir ningún mérito en lo que se refiere a la estabilidad económica del país este año 2021, indicando que las remesas aumentaron por solidaridad de la diáspora dominicana y las medidas tomadas por las autoridades estadounidenses.

“La estabilidad macroeconómica del país se le debe a los ciudadanos en la diáspora, sin esas remesas existe la posibilidad de que República Dominicana haya alcanzado a Venezuela o Argentina en términos de aumentos de la inflación y el dólar fácilmente hubiera alcanzado los 70 u 80 pesos, es importante que la gente lo sepa”, expresó.

Abreu, participó en una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu y Edward Ramírez, en el programa “Enfrentados”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que República Dominicana se pudo ver beneficiada gracias al salvataje social que hizo el Gobierno norteamericano hacia la clase que se vio más afectada por la pérdida de empleos en el marco de la pandemia.

Asimismo, dijo que la inversión extranjera no necesariamente aumentó por mérito del Gobierno, sino por variables económicas que pudieron haber sido tomadas como algunas condiciones de seguridad jurídica.

“En las remesas de República Dominicana, que al cierre del 30 de noviembre hayan alcanzado 9,461 millones de dólares y que se estime que las remesas internacionales lleguen a casi 10 mil 500 millones de dólares, que hayan aumentado en relación al año 2020 un 28 % y en relación al 2019 un 48 %, dígame qué mérito tiene el Gobierno ahí?” cuestionó.

Consideró que es importante no desconocer esa realidad, porque sería una falta de respeto hacia los ciudadanos de la diáspora, los que dijo hacen un esfuerzo para enviar remesas a su país de origen, sin exigir nada a cambio.

“Eses dinero llega limpio, el Gobierno no hace ningún aporte desde el punto de vista de la relevancia que tiene ese dinero, porque esos ciudadanos no consumen seguridad sanitaria, resuelven sus problemas allá, no consumen carretera, Obras Públicas no gasta un centavo en ellos, no nos cuentan nada en términos sociales”, agregó.

