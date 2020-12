(VIDEO) “¿Dónde estás?”, el nuevo sencillo de El Panda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El intérprete de música urbana, Gabriel de Jesús Vázquez, mejor conocido como El Panda 15, se encuentra promocionando ¿Dónde estás?, de corte romántico, el cual ha sido recibido con buena aceptación.

Mientras que el artista cibaeño está agradecido por el apoyo que ha recibido de sus fanáticos a este sencillo y los anteriores en el poco tiempo que lleva de carrera artística.

“Muy agradecido, en verdad no tengo palabras, en poco tiempo he calado en un amplio público, la gente me quiere y me apoya, para mi lago inesperado”, expresó El Panda en una nota de prensa, quien además se siente muy agradecido de su equipo de trabajo liderado por La Melma Récord.

¿Dónde estás? cuenta con un llamativo videoclip que fue rodado en la Zona Colonial, donde se resalta la belleza de la llamada Ciudad Intramuros y que estuvo a cargo de Carter Film. Ya está disponible en YouTube, todas las plataformas digitales y redes sociales del artista @elpandaoficial15.