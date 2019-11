(VIDEO) Dominicanos en Washington DC alertan peligros de la democracia en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Decenas de dominicanos independientes se manifestaron este viernes en los alrededores del Congreso de Estados Unidos, donde entregaron un comunicado dirigido a los congresistas Adriano Espaillat y Marco Rubio, expresando su rechazo a las actuaciones “irregulares y sospechosas de la JCE”, con en torno a las primarias del 6 de octubre y los planes de un grupo de dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana que, según indicaron “pretenden perpetuarse en el poder”.

“Hemos dado este paso en este día, primero, porque los congresistas en Estados Unidos nos escuchan y están pendientes de la democracia en latinoamerica (..) la democracia dominicana esta en peligro de ser secuestrada por un entramado corrupto por lo que pedimos apoyo a EEUU para esclarecer si el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, tiene alguna vinculación con el sonado caso Odebrecht, como dicen diferentes sectores de la vida nacional”, indicaron.

Agregaron que “solo queremos que los legisladores de esta gran nación nos apoyen en esta preocupación y alerta sobre la actual situación política y democrática en nuestros país; a que la JCE haga una auditoria técnica y forense del voto automatizado junto con la OEA (como lo hizo en Bolivia) y que se investigue si el acusado de imponerse con fraude como candidato oficial en las primarias pasadas del PLD, Gonzalo Castillo, ha tenido alguna relación Hicks con Odebrecht como ministro o en cualquier momento”.

Asimismo, pidieron, que “hagan suya nuestra lucha a favor de la democracia, ya que si el presidente Medina y sus leales se sales con la suya, pondrían en riesgo la democracia y el sosiego a que estamos acostumbrados los buenos dominicanos”.

Sostuvieron que “de la JCE no hacer la auditoria forense junto a la OEA y el apoyo de EE.UU., las elecciones del 2020 serán manipuladas como las primarias pasadas, y se impondrán candidato que, si no esclarecen sus relaciones sospechosas con Odebrecht, República Dominicana estaría en un régimen dictatorial y de corrupción y no en una democracia”.

El comunicado fue firmado por mas de mil dominicanos residentes y ciudadanos en los Estados Unidos, especialmente en Washington y publicado por decenas de sus dirigentes principales, que siguen recolectando firmas para que su voz se escuche y defender la democracia dominicana.

Los firmantes son miembros de la Dominicanos Residentes en el Área de Washington DC, Unidos por la Patria (DUPA).

