VIDEO: Dominicano José Ureña sufre fractura en antebrazo derecho

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Los Marlins fueron golpeados por un par de lesiones el domingo durante el juego final de la temporada regular contra los Yankees en Yankee Stadium.

MLB.com indicó que el derecho dominicano José Ureña fue golpeado en el antebrazo derecho por una línea en la tercera entrada y el jardinero central y también dominicano Starling Marte fue reemplazado en el segundo tras ser impactado en el casco por un pitcheo.

Una prueba de rayos-X reveló que Ureña sufrió una fractura en el mencionado antebrazo. Marte tiene una contusión en la oreja izquierda.

José Ureña right hand/wrist injury

Marlins presumably will get him X-Rays on that… pic.twitter.com/LYgWoiqDmZ

— Fish Stripes (@fishstripes) September 27, 2020