(VIDEO) Dominicanas varadas en isla Dominica solicitan ayuda para regresar a RD

Un grupo de dominicanas varadas en la isla Dominica, solicitaron al presidente Danilo Medina(@danilomedina ), ir en su auxilio para regresar a República Dominicana donde tienen a sus familiares. En nombre del grupo, María Elena Santana, explicó que todas laboraban en esa isla en diversas áreas productivas para poder mantener a sus familias en diversas localidades del país. Dijeron que tienen más de dos meses suspendidas, pasando hambre y calamidades porque las autoridades de Dominica no han mostrado solidaridad hacia ellas. #elnuevodiariord