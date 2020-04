(VIDEO) Doctora dominicana pide a Gonzalo repatriación desde Perú

View this post on Instagram

A través de un video enviado a este medio, una doctora dominicana, y parte de su familia, solicitó al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), su ayuda para poder retornar al país desde Perú. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD