(VIDEO) Dirigente PRD dice Guido Gómez es visto como un ente de conflicto por la opinión pública

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El político y comunicador Felito Rodríguez sostuvo este miércoles que el comportamiento del alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, quien se ha visto realizando pronunciamientos en contra de la dirigencia de esa organización partidaria, lo está haciendo ver como un ente de conflicto en la opinión pública.

Rodríguez, también dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifestó poca sorpresa de que el abogada haya quedado excluido de la Dirección Ejecutiva del PRM, escogida el pasado domingo en la XXI Convención Nacional Ordinaria porque, según expresó, él no fue de los fundadores de esa organización política.

“Guido estaba con nosotros en el PRD enfrentando a Miguel, se va al PRM en una acuerdo en medio de la campaña a apoyar a Luis y cuando Guido llega a apoyar ese partido ya muchos jóvenes de esos que están anunciando en esa Comisión Ejecutiva estaban en el PRM”, expuso.

Rodríguez emitió sus comentarios junto a los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Consideró que no se puede criticar que muchos de los jóvenes que hoy son funcionarios también formen parte de la Dirección Ejecutiva, como Wellington Arnaud y Gloria Reyes, porque ingresaron al PRM mucho antes que perredeísta de larga data que también pasaron a militar en el nuevo partido.

“Guido está en pleno derecho como lo establece la ley electoral, ahora sabe que él no fue fundador de ese partido, cuando el PRM lo iniciaron hubo un grupo de gente que no nos fuimos para allá porque no creíamos que podía ser opción de poder”, sumó.

