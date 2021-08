( VIDEO) Director del CODUE niega 96,7 % de la comunidad LGTBI sufra violencia 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen negó este jueves que homosexuales sufran violencia, a raíz del resultado de un estudio que asegura ese conglomerado es violentado por sus preferencias sexuales.

El estudio presentado este jueves indica que el 96,7 % de la comunidad LGTBI en la República Dominicana, asegura haber sido víctima o presenciado alguna forma de violencia derivada de su orientación sexual o identidad de género durante la adolescencia, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional LGTBI.

Lacen asegura que dicho estudio no corresponde a la realidad del país y que su consejo no difiere de dicho resultado, ya que les consta que no hay violencia por pertenecer a dicho sector.

“Ningún sector recibe violencia por ser lo que es, ni los valores que profesa” expresó Lacen.

Aseguró que reconoce que en la nacían si hay un aumento de violencia y de anti valores, por eso desde las iglesias se esta trabajando para bajar esos índices.