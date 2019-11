(VIDEO) Diputados “dejan sobre la mesa” informe de gestión del 2018 del Poder Ejecutivo

View this post on Instagram

del poder Ejecutivo EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados de la oposición rechazaron este miércoles aprobar el informe de Gestión del 2018 del Poder Ejecutivo puesto que, a su entender, el mismo debe ser revisado. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitaron que “quedara sobre la mesa” la resolución que aprueba los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de la administración pública correspondientes al año pasado, tras indicar que éste debe ser revisado.