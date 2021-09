(VIDEO) Diputado Juan Medina pide al Gobierno exigir tarjeta de vacunación a los haitianos para ingresar a RD

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peńa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia de Puerto Plata, Juan Agustín Medina Santos, manifestó este martes que el Gobierno tiene una oportunidad para controlar el acceso de los ilegales haitianos a la República Dominicana mediante el requerimiento de la tarjeta de vacunación contra el Covid-19 y dijo que a los que no han querido inocularse hay que devolveros a su país.

“El Gobierno tiene una gran oportunidad en estos momentos para salir de los haitianos, porque ellos no se quieren vacunar y nada más hay que salir a las calles y sacar a todos los que no se han vacunado, de cien haitianos no se pueden encontrar diez que se hayan vacunado”, indicó.

Medina Santos emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Liliam Mateo y Enrique (Tuto) Mota, en el programa El Nuevo Diario en la Noche, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Al referirse a la actual situación fronteriza entre República Dominicana y Haití, dijo que es fácil para los nacionales haitianos pasar hacia el lado dominicano, porque las autoridades fronterizas tienen un negocio mediante el cual cobran para pasar ilegalmente a esas personas.

“La policía fronteriza lo que es una policía piquera, porque están ahí para picar, conmigo trabajan nacionales haitianos y hace días que le pagué un ajuste a un nacional haitiano que me dijo que iría a Haití y volvería en cinco días sin problemas, y a los cinco días ya el hombre estaba aquí buscando trabajo, esto es un desastre “, expresó.

El legislador mencionó tres renglones de trabajo informal en República Dominicana en los cuales los haitianos han tomado control como es la construcción, los trabajos del campo y el transporte urbano en motores.

“Yo soy un defensor de los nacionales haitianos porque ellos no tienen la culpa de ser negro ni de ser pobres, pero si le vamos a dar ayudas se las tenemos que llevar a Haití y los que están aquí deben regularizarse con una visa y que paguen impuestos”, externó.

