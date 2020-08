(VIDEO) Diputado Elpidio Báez dice es necesario PLD se renueve si quiere volver al poder en el 2024

View this post on Instagram

si quiere volver al poder en el 2024. El diputado del Parido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea) por el Distrito Nacional, Elpidio Báez, expresó este miércoles que es necesario que esa organización comience a enviar señales de cambios y renovación con miras a recuperar el poder en el año 2024. En ese sentido, el legislador reelecto recordó que el PLD anunció su congreso para el próximo cuatro de octubre donde se espera una renovación completa. #Elnuevodiariord