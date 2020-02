(VIDEO) Diosdado Cabello responsabiliza a Gobierno dominicano de frustrar las elecciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello responsabilizó al Gobierno dominicano de frustrar las elecciones municipales del pasado domingo, según se aprecia en un video que circula desde anoche en las redes sociales.

“¿Quién puede suspender unas elecciones?”, preguntó Cabello. “Quién está perdiendo (…) el Gobierno en este caso”, se respondió a sí mismo el segundo al mando de la Revolución Bolivariana en las acostumbradas ruedas de prensa del PSUV.

Agregó que “los aliados de Estados Unidos”, en referencia a las autoridades dominicanas, trataron de justificar la suspensión de los comicios del 16 de febrero alegando dificultades técnicas, cuando fueron ellos mismos los culpables.

Los dominicanos acudirán a las urnas el próximo 15 de marzo para unas elecciones extraordinarias, después de la suspensión de las que estaban pautadas para el pasado domingo debido a fallos técnicos en el sistema de voto automatizado, que no volverá a ser usado después de los problemas presentados.

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidió la nueva fecha en una reunión celebrada este lunes, poco más de 24 horas después de verse obligado a suspender las elecciones a mitad de la jornada de votación, algo inédito en la historia del país.

d”Imagínense si eso ocurriera acá en Venezuela; que en una plena elección dijéramos ‘ah no, no va a haber elecciones”, manifestó. “¿Cómo estarían los medios del mundo?, ah no no dicen nada porque bueno si son aliados de Estados Unidos”, repitió el dirigente chavista.

De igual modo, Cabello aseguró que no hay forma de que el Gobierno detenga lo que vaya a ocurrir en República Dominicana, porque “los pueblos se cansan” y que cuando las autoridades dicen que no están en condiciones de realizar unos comicios es porque saben “que los van a perder”.

Considerado parte de la “derecha endógena”, Cabello es una figura clave del régimen bolivariano. Desde la Asamblea Constituyente hasta su programa “Con el mazo dando”, su discurso se conecta más con el viejo nacionalismo militar que con la tradición de izquierda.

Cabello inició su andadura en el primer gobierno de Chávez en un cargo burocrático de segunda línea: director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). A partir de entonces su travesía ha sido larga y variada y siempre ascendente: fue vicepresidente de la República, gobernador, diputado raso, presidente de la Asamblea Nacional y, actualmente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que se coloca por encima de todos los poderes constituidos.

